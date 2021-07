IL PRESIDENTE FOA: IN EUROPA SOLO LA BBC MEGLIO DELLA RAI. I DIRITTI DEL CALCIO? PREZZI NON COMPATIBILI (Di martedì 6 luglio 2021) Il PRESIDENTE DELLA Rai Marcello Foa traccia il bilancio del suo mandato triennale nell’imminenza delle nuove nomine che sceglieranno i nuovi vertici DELLA Tv di Stato. Prima di tutto il commosso ricordo di Raffaella Carrà, dalle pagine di Repubblica. “Ho provato grande commozione. Raffaella ha unito gli italiani attraverso più generazioni. Io la associo alla mia infanzia, quando eravamo tutti incantati a casa, davanti alla Tv, a guardare i suoi balletti. Solare, sorridente, molto umana, mai superba. È bello che la Rai abbia sempre avuto fiducia in lei. La sua morte è uno choc per tutti noi”. Come si fa a competere con la concorrenza? ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 6 luglio 2021) IlRai Marcello Foa traccia il bilancio del suo mandato triennale nell’imminenza delle nuove nomine che sceglieranno i nuovi verticiTv di Stato. Prima di tutto il commosso ricordo di Raffaella Carrà, dalle pagine di Repubblica. “Ho provato grande commozione. Raffaella ha unito gli italiani attraverso più generazioni. Io la associo alla mia infanzia, quando eravamo tutti incantati a casa, davanti alla Tv, a guardare i suoi balletti. Solare, sorridente, molto umana, mai superba. È bello che la Rai abbia sempre avuto fiducia in lei. La sua morte è uno choc per tutti noi”. Come si fa a competere con la concorrenza? ...

Advertising

bubinoblog : IL PRESIDENTE FOA: IN EUROPA SOLO LA BBC MEGLIO DELLA RAI. I DIRITTI DEL CALCIO? PREZZI NON COMPATIBILI - giornaleradiofm : Approfondimenti: Carrà: Mogol alla Rai, 'intitolate auditorium a Raffaella': (ANSA) - ROMA, 06 LUG - Il Presidente… - Oldwheels01 : RT @lucianocapone: Il presidente della Rai Marcello Foa dice a Rep che 'il modo migliore per onorare il mandato in uno spirito istituzional… - Rosaria09664593 : RT @lucianocapone: Il presidente della Rai Marcello Foa dice a Rep che 'il modo migliore per onorare il mandato in uno spirito istituzional… - rimmon1971 : RT @lucianocapone: Il presidente della Rai Marcello Foa dice a Rep che 'il modo migliore per onorare il mandato in uno spirito istituzional… -