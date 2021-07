Fried Chicken Day 2021: KFC conosce bene i suoi polli (Di martedì 6 luglio 2021) L’ultimo in ordine di arrivo è stata la KFConsole, presentata come uno scherzo e invece poi prodotta sul serio. “La guerra delle console è finita” aveva annunciato l’azienda del Colonnello Sanders, mostrando il suo ultimo gadget. La forma è quella del secchiello per il pollo fritto, le prestazioni sono di altissimo livello: assimilabili a quelle di un computer di fascia alta, risoluzione fino a 4K, frequenza di 240 fotogrammi al secondo e capacità di garantire il ray tracing (riproduzione fedele di luci e ombre). “Abbiamo reso possibile l’impossibile” hanno detto nello spot dello scorso dicembre. Ma non si riferivano alle prestazioni. C’è una feature in più: il forno integrato che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 luglio 2021) L’ultimo in ordine di arrivo è stata la KFConsole, presentata come uno scherzo e invece poi prodotta sul serio. “La guerra delle console è finita” aveva annunciato l’azienda del Colonnello Sanders, mostrando il suo ultimo gadget. La forma è quella del secchiello per il pollo fritto, le prestazioni sono di altissimo livello: assimilabili a quelle di un computer di fascia alta, risoluzione fino a 4K, frequenza di 240 fotogrammi al secondo e capacità di garantire il ray tracing (riproduzione fedele di luci e ombre). “Abbiamo reso possibile l’impossibile” hanno detto nello spot dello scorso dicembre. Ma non si riferivano alle prestazioni. C’è una feature in più: il forno integrato che ...

Ultime Notizie dalla rete : Fried Chicken Oggi è il Fried Chicken Day, ecco i segreti per preparare il pollo fritto perfetto In America è uno dei piatti più amati e consumati, tanto che oltreoceano hanno deciso di celebrarlo con il Fried Chicken day: la festa internazionale del pollo fritto. Citato in film iconici come The Blues Brothers, apprezzato da personaggi di spicco come l'ex presidente USA, Barack Obama, simbolo di ...

Oggi è il Fried Chicken Day, la giornata dedicata al pollo fritto Torna oggi, 6 luglio, il Fried Chicken Day, la giornata Internazionale dedicata al pollo fritto, una specialità culinaria 'a stelle e strisce' che spopola anche in Italia, amata sempre più dagli chef ...

Fried Chicken Day, torna giornata internazionale del pollo fritto - Terra & Gusto Agenzia ANSA Oggi è il Fried Chicken Day, la giornata dedicata al pollo fritto Roma, 6 lug. (askanews) - Speziato e infarinato, fritto due volte o insaporito con una spolverata di paprika oppure glassato alla coreana o con un cucchiaio di miele. L'importante è che il pollo sia f ...

