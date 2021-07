Franco, possibile superare 5% di crescita nel 2021 (Di martedì 6 luglio 2021) "Le stime interne indicano una crescita congiunturale prossima al 2% nel secondo trimestre", e "oggi un recupero del Pil pari o superiore al 5% appare raggiungibile". Lo ha detto il ministro dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) "Le stime interne indicano unacongiunturale prossima al 2% nel secondo trimestre", e "oggi un recupero del Pil pari o superiore al 5% appare raggiungibile". Lo ha detto il ministro dell'...

Franco, possibile superare 5% di crescita nel 2021 Franco ha spiegato che il Governo monitorerà con attenzione la situazione finanziaria di imprese e famiglie nella fase di ritiro graduale delle misure straordinarie di aiuto, restando pronto a ...

