Francesca Mapelli, Vice la ‘liquida’ così: “Ci dissociamo, indagine interna”. Imen Jane prova a scusarsi (Di martedì 6 luglio 2021) Il viaggio in Sicilia si è trasformato in un incubo e in uno tsunami di polemiche per Francesca Mapelli e Imen Jane. La prima (24mila follower su Instagram) è dipendente del dipartImento commerciale di Vice e i-D Italia mentre la seconda è una influencer di origini marocchine (con 324mila follwer), divenuta famosa per spiegare nozioni di economia su Instagram e già smascherata per la sua laurea inesistente conseguita alla Bocconi. Per questo episodio Imen Jane fece pubbliche scuse. Tutta nasce da una serie di stories che Imen ha pubblicate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Il viaggio in Sicilia si è trasformato in un incubo e in uno tsunami di polemiche per. La prima (24mila follower su Instagram) è dipendente del dipartto commerciale die i-D Italia mentre la seconda è una influencer di origini marocchine (con 324mila follwer), divenuta famosa per spiegare nozioni di economia su Instagram e già smascherata per la sua laurea inesistente conseguita alla Bocconi. Per questo episodiofece pubbliche scuse. Tutta nasce da una serie di stories cheha pubblicate ...

