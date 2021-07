Dramma in volo: aereo scompare dai radar, morte tutte le persone a bordo (Di martedì 6 luglio 2021) Un incidente aereo in Russia ha causato la morte di tutte le 28 persone a bordo del velivolo. Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, tra le vittime ci sarebbe anche un bambino di sette anni. I passeggeri deceduti sono in tutto 22, oltre ai sei membri dell’equipaggio che si trovava a bordo dell’aereo a elica bimotore Antonov An-26. LEGGI ANCHE => Viaggiare in aereo è pericoloso? I numeri degli ultimi 30 anni L’aereo, di cui oggi è stata denunciata la scomparsa, è stato ritrovato nella ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 6 luglio 2021) Un incidentein Russia ha causato ladile 28del veli. Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, tra le vittime ci sarebbe anche un bambino di sette anni. I passeggeri deceduti sono in tutto 22, oltre ai sei membri dell’equipaggio che si trovava adell’a elica bimotore Antonov An-26. LEGGI ANCHE => Viaggiare inè pericoloso? I numeri degli ultimi 30 anni L’, di cui oggi è stata denunciata la scomparsa, è stato ritrovato nella ...

