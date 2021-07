Covid, Israele: vaccino Pfizer meno efficace nel prevenire la diffusione della variante Delta (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero della Sanità di Israele ha rilevato che il vaccino Pfizer è “in maniera significativa” meno efficace nel prevenire la diffusione della variante Delta. È quanto è emerso dai dati diffusi raccolti in un’analisi dell’infezione in un Paese dove la vaccinazione di massa è avvenuta in maniera esclusiva con quel tipo di immunizzazione. I risultati hanno comunque confermato che il vaccino protegge dai casi seri e dall’ospedalizzazione – anche se si è passati da una ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Il MinisteroSanità diha rilevato che ilè “in maniera significativa”nella. È quanto è emerso dai dati diffusi raccolti in un’analisi dell’infezione in un Paese dove la vaccinazione di massa è avvenuta in maniera esclusiva con quel tipo di immunizzazione. I risultati hanno comunque confermato che ilprotegge dai casi seri e dall’ospedalizzazione – anche se si è passati da una ...

