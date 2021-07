Cottarelli: “I No Global del G8 Genova guardavano avanti, chi guidava l’economia non si rendeva conto” (Di martedì 6 luglio 2021) “Con la crisi del 2008, le istituzioni che governano l’economia mondiale hanno iniziato a riflettere sul fatto che la Globalizzazione poteva avere non solo effetti positivi, ma anche negativi. Abbiamo assistito a un vero e proprio ripensamento della Globalizzazione stessa”. L’economista Carlo Cottarelli in un’intervista all’HuffPost rivede le sue posizioni in tema di economia Globale e riconsidera la lotta dei no-Global all’epoca del G8, quando proprio lui era al Fondo monetario internazionale, il nemico per definizione di chi protestava con il neoliberismo sfrenato. “Quei movimenti ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) “Con la crisi del 2008, le istituzioni che governanomondiale hanno iniziato a riflettere sul fatto che laizzazione poteva avere non solo effetti positivi, ma anche negativi. Abbiamo assistito a un vero e proprio ripensamento dellaizzazione stessa”. L’economista Carloin un’intervista all’HuffPost rivede le sue posizioni in tema di economiae e riconsidera la lotta dei no-all’epoca del G8, quando proprio lui era al Fondo monetario internazionale, il nemico per definizione di chi protestava con il neoliberismo sfrenato. “Quei movimenti ...

Advertising

HuffPostItalia : G8 Genova, 20 anni dopo. Cottarelli: 'I No Global guardavano avanti, i problemi persistono' - paoloigna1 : Vent'anni dopo come in #Dumas i personaggi cambiano...G8 Genova, 20 anni dopo. Cottarelli: 'I No Global guardavano… - MarciFrancy : RT @HuffPostItalia: G8 Genova, 20 anni dopo. Cottarelli: 'I No Global guardavano avanti, i problemi persistono' - esajas1 : RT @HuffPostItalia: G8 Genova, 20 anni dopo. Cottarelli: 'I No Global guardavano avanti, i problemi persistono' - arabellara : Non ero no global allora e non lo sono oggi,non ero globalista allora e non lo sono -