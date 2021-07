Come funziona il nuovo sistema sandbox per i progetti fintech (Di martedì 6 luglio 2021) Ecosistema fintech Astratto vettore creata da macrovector – it.freepik.comIl regolamento per la sandbox fintech è realtà: il decreto attuativo del ministero dell’Economia e finanza (Mef) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, attuando così la delega prevista sin dal decreto Crescita del 2019. Il testo designa composizione e prerogative del comitato fintech istituito presso il Mef, oltre a elencare condizioni, modalità e ambito di applicazione del regime sperimentale nell’ambito della “tecnofinanza”. Il testo firmato dal ministro Daniele Franco è stato elaborato dopo le consultazioni con Banca d’Italia, ... Leggi su wired (Di martedì 6 luglio 2021) EcoAstratto vettore creata da macrovector – it.freepik.comIl regolamento per laè realtà: il decreto attuativo del ministero dell’Economia e finanza (Mef) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, attuando così la delega prevista sin dal decreto Crescita del 2019. Il testo designa composizione e prerogative del comitatoistituito presso il Mef, oltre a elencare condizioni, modalità e ambito di applicazione del regime sperimentale nell’ambito della “tecnofinanza”. Il testo firmato dal ministro Daniele Franco è stato elaborato dopo le consultazioni con Banca d’Italia, ...

Advertising

matteorenzi : Qui è quando firmai la legge sulle #unionicivili. So come funziona il Parlamento, ho portato a casa riforme, ho all… - matteorenzi : Ci vediamo alle 12 per una diretta Facebook. Ho firmato la legge sulle #unionicivili, non ho difficoltà a risponder… - riccardomagi : Ho chiesto a Fidanza come fanno Lega e Fdi a sostenere referendum per la giustizia giusta e separazione carriere in… - ledcorsaaiir : @lukexcherry ha capito come funziona - stefanoalbini : @OfficialTozzi esempio pratico di come funziona dico?? -