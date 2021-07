Call of Duty Black Ops Cold War su PS5 occupa più di un terzo dello spazio dell'SSD (Di martedì 6 luglio 2021) Call of Duty Black Ops Cold War è diventato un gioco praticamente mastodontico: tutti i suoi componenti infatti occupano più di un terzo dell'SSD di PlayStation 5. Sappiamo che i titoli del franchise molto spesso occupano tanto spazio su disco, soprattutto da quando è stato lanciato Warzone. Il titolo battle royale free-to-play da solo occupa una grossa fetta di memoria di archiviazione dei dispositivi. Attraverso un post su Reddit da parte di switchondem, Call of Duty ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021)ofOpsWar è diventato un gioco praticamente mastodontico: tutti i suoi componenti infattino più di un'SSD di PlayStation 5. Sappiamo che i titoli del franchise molto spessono tantosu disco, soprattutto da quando è stato lanciato Warzone. Il titolo battle royale free-to-play da solouna grossa fetta di memoria di archiviazione dei dispositivi. Attraverso un post su Reddit da parte di switchondem,of...

Advertising

misteruplay2016 : Call of Duty Black Ops Cold War su PS5 occupa più di un terzo dello spazio dell’SSD - Eurogamer_it : #CallOfDutyBlackOpsColdWar per #PS5 occupa più di un terzo dello spazio dell'SSD. - PlayStationIT : Da oggi sono disponibili i giochi inclusi con PlayStation Plus nel mese di luglio! Gioca subito A Plague Tale: Inno… - infoitscienza : PlayStation Plus, luglio 2021: A Plague Tale: Innocence e Call of Duty: Black Ops 4 – RubricaVideogiochi per PC e c… - infoitscienza : PlayStation Plus, luglio 2021: A Plague Tale: Innocence e Call of Duty: Black Ops 4 – RubricaVideogiochi per PC e c… -