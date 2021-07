Asti, un 19enne di un campo rom rapina e stupra una anziana di 91 anni. Il movente: "Una vendetta" (Di martedì 6 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Tgcom24 , l'anziana aveva precedentemente denunciato il ragazzo per un furto all'interno della sua abitazione della città piemontese. Il giovane, Euro Seferovic , si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Tgcom24 , l'aveva precedentemente denunciato il ragazzo per un furto all'interno della sua abitazione della città piemontese. Il giovane, Euro Seferovic , si è ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Asti, rapina e violenta 91enne per vendetta: arrestato 19enne #asti - eston07390779 : RT @Gianmar26145917: #Asti, rom 19enne sfonda con l'ascia una porta finestra, entra in casa e violenta una 91enne...Avrebbe agito per sfreg… - Lunadargento5 : RT @Gianmar26145917: #Asti, rom 19enne sfonda con l'ascia una porta finestra, entra in casa e violenta una 91enne...Avrebbe agito per sfreg… - giraldiorazio : RT @Gianmar26145917: #Asti, rom 19enne sfonda con l'ascia una porta finestra, entra in casa e violenta una 91enne...Avrebbe agito per sfreg… - JPCK72 : RT @Gianmar26145917: #Asti, rom 19enne sfonda con l'ascia una porta finestra, entra in casa e violenta una 91enne...Avrebbe agito per sfreg… -