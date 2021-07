1 minuto in Borsa 6 luglio 2021 (Di martedì 6 luglio 2021) (TeleBorsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Buona la performance a Milano del comparto chimico (+1,03%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto beni per la casa (-1,76%). Invariato lo spread, che si posiziona a +105 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,78%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a 63,3 punti, e il dato sulle Vendite al Dettaglio in Unione Europea, pari a 4,6%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’ISM non manifatturiero, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Tele) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Buona la performance a Milano del comparto chimico (+1,03%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto beni per la casa (-1,76%). Invariato lo spread, che si posiziona a +105 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,78%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a 63,3 punti, e il dato sulle Vendite al Dettaglio in Unione Europea, pari a 4,6%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’ISM non manifatturiero, ...

