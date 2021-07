Wimbledon | Berrettini fa la storia | è ai quarti Sonego eliminato da Federer

(Di lunedì 5 luglio 2021) Gioie e dolori per i tennisti italiani nel lunedì che ha aperto la seconda settimana di. Matteopuò festeggiare la vittoria in tre set agli ottavi di finale contro il bielorusso ...

Gioie e dolori per i tennisti italiani nel lunedì che ha aperto la seconda settimana di. Matteopuò festeggiare la vittoria in tre set agli ottavi di finale contro il bielorusso Ivashka , eliminato in 6 - 4 6 - 3 6 - 1.scrive così un pezzo di storia del ...21.15 Roger Federer vola ai quarti di finale per la 18esima volta a! Lo svizzero batte 7 -... mercoledì, l'Italia sognerà con Matteocontro Felix Auger - Aliassime. FINE TERZO SET ...Wimbledon 2021: Novak Djokovic ai quarti di finale, battuto Garin. Felix Auger-Aliassime fa fuori Alexander Zverev ...Matteo Berrettini, ai quarti di finale di Wimbledon, sfiderà Felix Auger-Aliassime. Il canadese (finalmente, sarebbe il caso di dire) si va a prendere il suo momento di gloria, entrando per la prima v ...