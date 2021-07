Ufficiale: Diks dalla Fiorentina al Copenaghen (Di lunedì 5 luglio 2021) La Fiorentina ha ceduto a titolo definitivo al Copenaghen il terzino olandese Kevin Diks. Il giocatore, arrivato alla Viola nel 2016, non ha mai svoltato e negli ultimi anni era sempre stato girato in prestito. Prima al Vitesse, poi al Feyenoord poi all’Empoli e poi all’Aarhus. E’ arrivato ora l’annuncio della cessione a titolo definitivo al Copenaghen. Sådan her så det ud, da vi hentede Kevin Diks i lufthavnen for en halv times tid siden… Velkommen, Kevin! #fcklive #sldk pic.twitter.com/uZ1j8HmH7E — F.C. København (@FCKobenhavn) July 5, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 luglio 2021) Laha ceduto a titolo definitivo alil terzino olandese Kevin. Il giocatore, arrivato alla Viola nel 2016, non ha mai svoltato e negli ultimi anni era sempre stato girato in prestito. Prima al Vitesse, poi al Feyenoord poi all’Empoli e poi all’Aarhus. E’ arrivato ora l’annuncio della cessione a titolo definitivo al. Sådan her så det ud, da vi hentede Kevini lufthavnen for en halv times tid siden… Velkommen, Kevin! #fcklive #sldk pic.twitter.com/uZ1j8HmH7E — F.C. København (@FCKobenhavn) July 5, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

