Stefano Sensi dell’Inter e Giulia Amodio si sposano, la data del matrimonio adesso è ufficiale (Di lunedì 5 luglio 2021) Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi e la modella Giulia Amodio si sposano. Le nozze erano in programma da tempo ed erano previste per lo scorso 29 maggio, ma la pandemia aveva costretto la coppia a rivedere i loro piani. Ora la data è ufficiale e a rivelarlo è la stessa Giulia futura moglie del calciatore che rispondendo ad alcuni follower ha scritto: “Visto che manca davvero poco ho deciso di poterlo svelare”. Le nozze si svolgeranno il prossimo 17 luglio ad Ostuni. “Fino a settimana scorsa zero pensieri, ora ammetto che l’ansia ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Il centrocampistae la modellasi. Le nozze erano in programma da tempo ed erano previste per lo scorso 29 maggio, ma la pandemia aveva costretto la coppia a rivedere i loro piani. Ora lae a rivelarlo è la stessafutura moglie del calciatore che rispondendo ad alcuni follower ha scritto: “Visto che manca davvero poco ho deciso di poterlo svelare”. Le nozze si svolgeranno il prossimo 17 luglio ad Ostuni. “Fino a settimana scorsa zero pensieri, ora ammetto che l’ansia ...

