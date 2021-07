Sharon Stone, che «Basic Instinct» lo porta addosso (Di lunedì 5 luglio 2021) Leggenda hollywoodiana e sex symbol senza tempo, Sharon Stone ha compiuto solo qualche mese fa 63 anni: un’età esclusivamente anagrafica, se si tiene conto della sua incredibile forma fisica e del suo approccio libero e senza regole allo stile. Nel corso degli anni infatti, l’attrice non si è mai posta – inutili -limiti in fatto di moda, sperimentando look sensuali, coloratissimi, scintillanti ed eccentrici, così come capi d’abbigliamento più casual e meno impegnativi che spesso vengono associati esclusivamente alle ultime generazioni: uno su tutti, la T-shirt celebrativa da «fan». Con la sua ultima apparizione social infatti, Sharon Stone ha dichiarato pubblicamente di essere una grande fan… di se stessa. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) Leggenda hollywoodiana e sex symbol senza tempo, Sharon Stone ha compiuto solo qualche mese fa 63 anni: un’età esclusivamente anagrafica, se si tiene conto della sua incredibile forma fisica e del suo approccio libero e senza regole allo stile. Nel corso degli anni infatti, l’attrice non si è mai posta – inutili -limiti in fatto di moda, sperimentando look sensuali, coloratissimi, scintillanti ed eccentrici, così come capi d’abbigliamento più casual e meno impegnativi che spesso vengono associati esclusivamente alle ultime generazioni: uno su tutti, la T-shirt celebrativa da «fan». Con la sua ultima apparizione social infatti, Sharon Stone ha dichiarato pubblicamente di essere una grande fan… di se stessa.

