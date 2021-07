Omicidio Taliercio Mattarella | Terrorismo sconfitto grazie a unità e valori carta

(Di lunedì 5 luglio 2021) "La Repubblica non può dimenticare anche perché da questi testimoni, e dai sacrifici di tante persone, è venuta la spinta decisiva per sconfiggere il terrore e per ricostruire ancora il tessuto della solidarietà, della libertà, della democrazia", sottolinea il Capo dello Stato

Rai News

5.7.2021 - Oggi lunedì 5 luglio, alle ore 10.30, in via Pasini angolo via Bottenigo, a Marghera, si svolge la cerimonia di commemorazione di Giuseppe, storico dirigente dello stabilimento petrolchimico della Montedison ucciso dalle Brigate Rosse il 5 luglio 1981. Interviene l'assessore comunale Renato Boraso. In occasione della ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Sono trascorsi quarant'anni anni dall'di Giuseppe, e ancora le coscienze restano profondamente turbate dalla crudeltà dei brigatisti, dalle loro deliranti motivazioni, dalla disumanità di quel lungo, drammatico ..."Sono trascorsi quarant'anni anni dall'omicidio di Giuseppe Taliercio, e ancora le coscienze restano profondamente turbate dalla crudeltà dei brigatisti, dalle loro deliranti motivazioni, dalla disuma ...Il 5 luglio del 1981 la morte del direttore del Petrolchimico di Marghera per mano delle Brigate Rosse. Laura, la nipote del manager, rilancia la memoria ...