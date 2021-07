Mortal Kombat 11 non sarà più supportato: NetherRealm focalizzato sul suo prossimo progetto (Di lunedì 5 luglio 2021) Da quando è stato lanciato nel 2019, Mortal Kombat 11 ha goduto di solidi contenuti post-lancio, con NetherRealm Studios che ha supportato il gioco con combattenti aggiuntivi, un'espansione della storia, Mortal Kombat 11: Aftermath e, naturalmente, il lancio di Mortal Kombat 11 Ultimate. Ora, tuttavia, dopo oltre due anni di supporto, sembra che il brutale picchiaduro sia pronto a "riposare". NetherRealm ha comunicato tramite la pagina ufficiale Twitter di Mortal Kombat che tutto il supporto per ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) Da quando è stato lanciato nel 2019,11 ha goduto di solidi contenuti post-lancio, conStudios che hail gioco con combattenti aggiuntivi, un'espansione della storia,11: Aftermath e, naturalmente, il lancio di11 Ultimate. Ora, tuttavia, dopo oltre due anni di supporto, sembra che il brutale picchiaduro sia pronto a "riposare".ha comunicato tramite la pagina ufficiale Twitter diche tutto il supporto per ...

Advertising

redsquirrel87 : RT @OfferteVGames: Mortal Kombat 11 Ultimate per #XboxSeriesX e #XBOXOne a 19,99€ su #Amazon! - astermad : @FBiasin Chiunque vinca la finale, dopo se la dovrà vedere con la francia direttamente ai rigori, che grazie al ric… - TheNerdMagazine : Mortal Kombat 11 - Termina il supporto. NetherRealm concentrata sul suo nuovo progetto. - GamingToday4 : Mortal Kombat 11, cessato il supporto al titolo - JustNerd_IT : Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, online il primo sguardo al violentissimo film animato - Leggi l'artico… -

Ultime Notizie dalla rete : Mortal Kombat Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, online il primo sguardo al violentissimo film animato Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, online il primo sguardo al violentissimo film animato Michele Vivante Animazione 9 secondi fa 1 min lettura Dopo l'arrivo del reboot cinematografico , ...

Mortal Kombat 11: fine del supporto, il team si concentra sul prossimo gioco Da quando è uscito nel 2019, Mortal Kombat 11 ha goduto di solidi contenuti post - lancio, con NetherRealm Studios che ha supportato il gioco con combattenti aggiuntivi , un'espansione della storia a tutti gli effetti in ...

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, ecco il trailer ufficiale! Tom's Hardware Italia Netherrealm Studios non offrirà più DLC per Mortal Kombat 11 Poco tempo fa Netherrealm Studios ha annunciato che per concentrarsi sul suo prossimo progetto, il team ha deciso che non supporterà più ulteriori DLC, inclusi i personaggi, per il picchiaduro Mortal ...

Mortal Kombat 11, cessato il supporto al titolo Uscito nel 2019, Mortal Kombat 11 è stato un picchiaduro che ha goduto di enorme successo, il cui merito va tra le altre cose, anche al supporto post lancio ...

Legends: Battle of the Realms, online il primo sguardo al violentissimo film animato Michele Vivante Animazione 9 secondi fa 1 min lettura Dopo l'arrivo del reboot cinematografico , ...Da quando è uscito nel 2019,11 ha goduto di solidi contenuti post - lancio, con NetherRealm Studios che ha supportato il gioco con combattenti aggiuntivi , un'espansione della storia a tutti gli effetti in ...Poco tempo fa Netherrealm Studios ha annunciato che per concentrarsi sul suo prossimo progetto, il team ha deciso che non supporterà più ulteriori DLC, inclusi i personaggi, per il picchiaduro Mortal ...Uscito nel 2019, Mortal Kombat 11 è stato un picchiaduro che ha goduto di enorme successo, il cui merito va tra le altre cose, anche al supporto post lancio ...