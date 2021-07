LIVE Berrettini-Ivashka, Wimbledon 2021 in DIRETTA: alle 12.00 il via sul Campo 12 (Di lunedì 5 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FEDERER 11.50 Anche Ivashka ha perso un solo set per arrivare alla seconda settimana: Jaume Munar liquidato in tre parziali al primo turno, un set ceduto a Jeremy Chardy nel secondo incontro, vittoria liscia contro Jordan Thompson al terzo turno. 11.48 Berrettini per arrivare al quarto turno ha superato Guido Pella al primo turno in quattro set, Botic Van de Zandschulp il tre set combattuti (in particolar modo il terzo) e Aljaz Bedene gestendo serenamente il match. 11.46 Per la prima volta nell’Era Open quest’anno ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI SONEGO-FEDERER 11.50 Ancheha perso un solo set per arrivare alla seconda settimana: Jaume Munar liquidato in tre parziali al primo turno, un set ceduto a Jeremy Chardy nel secondo incontro, vittoria liscia contro Jordan Thompson al terzo turno. 11.48per arrivare al quarto turno ha superato Guido Pella al primo turno in quattro set, Botic Van de Zandschulp il tre set combattuti (in particolar modo il terzo) e Aljaz Bedene gestendo serenamente il match. 11.46 Per la prima volta nell’Era Open quest’anno ci ...

