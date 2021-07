Le scuse di Donatella Scarnati dopo essere stata crocifissa dal tribunale di Twitter (Di lunedì 5 luglio 2021) Donatella Scarnati è una giornalista e conduttrice televisiva italiana vicina ai quarant’anni di lavoro in Rai e che, attualmente, ha 65 anni. Una veterana della professione, insomma, che ieri si è trovata al centro di una bufera sui social – e solo su quelli – per un errore commesso durante nel corso di un’intervista a Nicolò Barella a due giorni dall’attesissima semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. A un certo punto la giornalista Rai si è rivolta al centrocampista accennando al fatto che durante i mondiali del 1990 il giovane avesse 7 anni; Barella, che è nato nel 1997, si è mostrato visibilmente confuso ed è stato assistito nella comunicazione ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 luglio 2021)è una giornalista e conduttrice televisiva italiana vicina ai quarant’anni di lavoro in Rai e che, attualmente, ha 65 anni. Una veterana della professione, insomma, che ieri si è trovata al centro di una bufera sui social – e solo su quelli – per un errore commesso durante nel corso di un’intervista a Nicolò Barella a due giorni dall’attesissima semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. A un certo punto la giornalista Rai si è rivolta al centrocampista accennando al fatto che durante i mondiali del 1990 il giovane avesse 7 anni; Barella, che è nato nel 1997, si è mostrato visibilmente confuso ed è stato assistito nella comunicazione ...

