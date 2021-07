La variante Delta si allarga ma Johnson riapre tutto nel Regno Unito: addio mascherine al chiuso e distanziamento (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Regno Unito si appresta a dire addio alle restrizioni anti-Covid, nonostante l’aumento dei contagi a causa del diffondersi della variante Delta. Il premier britannico Boris Johnson dovrebbe annunciare oggi la revoca delle ultime misure in vigore a partire dal prossimo 19 luglio, il nuovo “giorno dell’indipendenza dal Covid”, dopo il rinvio della data originaria del 21 giugno scorso a causa dell’alta diffusione della nuova variante. Il capo del governo di Londra annuncerà la fine dell’obbligo di mascherine al chiuso in Inghilterra ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 luglio 2021) Ilsi appresta a direalle restrizioni anti-Covid, nonostante l’aumento dei contagi a causa del diffondersi della. Il premier britannico Borisdovrebbe annunciare oggi la revoca delle ultime misure in vigore a partire dal prossimo 19 luglio, il nuovo “giorno dell’indipendenza dal Covid”, dopo il rinvio della data originaria del 21 giugno scorso a causa dell’alta diffusione della nuova. Il capo del governo di Londra annuncerà la fine dell’obbligo dialin Inghilterra ...

