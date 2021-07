Inghilterra – Danimarca | una semifinale inedita e quel record tutto inglese

(Di lunedì 5 luglio 2021)sarà la secondadi questo europeo itinerante, gli inglesi proveranno a sfatare un tabù che dura da tanti annisi sfideranno per l’accesso alla finalissima di domenicaè la secondadi questo Europeo che decreterà chi approderà alla gara che varrà il titolo di campioni d’Europa. Un Europeo sorprendentelo dei danesi, mentre per gli inglesi è in linea con le previsioni della vigilia. Leggi anche -> Italia – Spagna: una ...

Advertising

CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - sghi29 : RT @jacopo_iacoboni: Inghilterra-Danimarca arbitra Shakespeare - PaoloAngeletti7 : RT @jacopo_iacoboni: Inghilterra-Danimarca arbitra Shakespeare - _CarlottaMiller : RT @jacopo_iacoboni: Inghilterra-Danimarca arbitra Shakespeare - mmanca : RT @jacopo_iacoboni: Inghilterra-Danimarca arbitra Shakespeare -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Danimarca

Spread the love Superato anche il Belgio, ci tocca un'altra big: nella...C'è chi guarda già alla finale con la formazione di Roberto Mancini contro l', data per vincente nel match con lain programma mercoledì 7 luglio.Sabato sera negli ultimi due quarti di finale degli Europei la Danimarca ha battuto per 2 a 1 la Repubblica Ceca, e l'Inghilterra ha vinto per 4 a 0 contro l'Ucraina: le due nazionali vincenti si inco ...Curiosità sulla lotteria dei rigori nella storia degli Europei: Italia e Spagna sono arrivate ai rigori cinque volte ciascuna ...