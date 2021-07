È morta Raffaella Carrà | addio alla nostra regina del pop

(Di lunedì 5 luglio 2021) Aveva 78 anni. Si è spenta a causa di una malattia che aveva nascosto al pubblico È, ladel pop, amatissima in Italia, in Spagna e Germania. A 78 anni, la star ci lascia. A dare la notizia è l'ex compagno Sergio Iapino: "ci ha lasciati".aveva nascosto al pubblico di essere molto malata. Si è spenta oggi, 5 …

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - MediasetTgcom24 : E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà - kiara86769608 : RT @FarodiRoma: È morta Raffaella Carrà. L’annuncio dell’ex compagno Sergio Iapino: “non veva fatto sapere della malattia affinché il suo p… - leoqoldfitz : Che vuol dire che è morta Raffaella Carrà -

Ultime Notizie dalla rete : morta Raffaella

E'Carrà. "ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Con ...Carrà èoggi alle 16.20, dopo una malattia che da qualche tempo l'aveva colpita, ha reso noto l'ex compagno Iapino. Le esequie saranno definite a breve. Nelle sue ultime disposizioni, ...E’ lutto nel mondo dello spettacolo italiano per la morte di Raffaella Carrà, icona della musica, dell’intrattenimento e dello showbiz del Bel Paese fin dagli anni ’60. La popolarissima cantante e con ...«Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». Con queste parole l’ex compagno S ...