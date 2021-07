Due auto in fiamme al "Centro" di Arese (Di lunedì 5 luglio 2021) Paura nel parcheggio esterno de "Il Centro" di Arese, affollatissimo per l'avvio dei saldi di stagione. Una Citroen per cause ancora tutte da accertare ha preso fuoco, venendo divorata in poco tempo ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 luglio 2021) Paura nel parcheggio esterno de "Il" di, affollatissimo per l'avvio dei saldi di stagione. Una Citroen per cause ancora tutte da accertare ha preso fuoco, venendo divorata in poco tempo ...

Ultime Notizie dalla rete : Due auto Net Insurance e Figenpa, nuovo accordo di bancassicurazione ...finalizzata al collocamento di prodotti assicurativi nella bancassicurazione danni non - auto. Le ... l'intesa valorizza la collaborazione già in essere tra le due realtà nel comparto della Cessione del ...

Jesi, frontale tra due auto da paura nella notte: tre i feriti - il Resto del Carlino il Resto del Carlino Bugatti passa sotto il controllo della Rimac Dopo mesi e mesi di indiscrezioni e speculazioni, è stato ufficializzato il futuro della Bugatti: il controllo della Casa di Molsheim passa alla Rimac attraverso una complessa operazione finanziaria.

Perde il controllo e l’auto sbanda: paura per coppia di anziani L'episodio a Treia Attimi di panico verso le 17 a Treia. Una Lancia con a bordo due persone anziane, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo per poi sbandare e fermarsi al ...

