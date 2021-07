Dichiarazioni ex pm Angioni su Denise Pipitone: chiusa l’indagine, le accuse formulate dalla procura (Di lunedì 5 luglio 2021) Si sono concluse le indagini sull’ex pm Maria Angioni, la procuratrice che si è occupata in passato del caso di Denise Pipitone, recentemente al centro della polemica per via delle sue Dichiarazioni in merito a Denise Pipitone. L’ex pm sul caso aveva raccontato in diretta televisiva di aver continuato ad indagare sul caso della scomaprsa della piccola, sparita nel nulla 17 anni anni, il 1 settembre 2004, da Mazara del Vallo. Secondo quanto dichiarato dall’ex pm Angioni in tv, Denise sarebbe ancora viva, sposata e anche mamma di una ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Si sono concluse le indagini sull’ex pm Maria, latrice che si è occupata in passato del caso di, recentemente al centro della polemica per via delle suein merito a. L’ex pm sul caso aveva raccontato in diretta televisiva di aver continuato ad indagare sul caso della scomaprsa della piccola, sparita nel nulla 17 anni anni, il 1 settembre 2004, da Mazara del Vallo. Secondo quanto dichiarato dall’ex pmin tv,sarebbe ancora viva, sposata e anche mamma di una ...

