De Luca: "Credo che porteremo la mascherina per tutta l'estate" (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – "Credo che terremo la mascherina per tutta l'estate, anche perché se uno va al mare se la toglie. Se va a ristorante se la toglie, così come la leva se va solo in un parco. E' evidente che se vai nella piazze della movida devi inchiodarti la mascherina sulla bocca per non essere contagiato, anche perché la variante Delta è particolarmente aggressiva coi giovani. E' un piccolo sacrificio che dobbiamo fare perché in Campania arrivano tante persone, tanti turisti, che si aggiungono a quelle persone che non vogliono vaccinarsi. E' chiaro, comunque, che la protezione ...

