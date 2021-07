Ddl Zan, Renzi: “Modifiche al testo o la legge non passa” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il ddl Zan “siamo gli unici a volerlo salvare. L’ipocrisia di chi urla sui social, ma sa che al Senato non ci sono i numeri è la vera garanzia dell’affossamento della legge”. Matteo Renzi in un’intervista a ‘Repubblica’ ribadisce la posizione di Italia Viva sulla legge contro l’omofobia che domani il Senato dovrebbe calendarizzare per il 13 luglio. “Se al Senato non ci sono i numeri preferisco fare una buona legge modificando qualcosa. In Italia, come noto, c’è ancora il bicameralismo: finché non cambia la costituzione, il voto del Senato serve. Se poi vogliamo abolire il bicameralismo, io sono favorevole da sempre. Ci ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) Il ddl Zan “siamo gli unici a volerlo salvare. L’ipocrisia di chi urla sui social, ma sa che al Senato non ci sono i numeri è la vera garanzia dell’affossamento della”. Matteoin un’intervista a ‘Repubblica’ ribadisce la posizione di Italia Viva sullacontro l’omofobia che domani il Senato dovrebbe calendarizzare per il 13 luglio. “Se al Senato non ci sono i numeri preferisco fare una buonamodificando qualcosa. In Italia, come noto, c’è ancora il bicameralismo: finché non cambia la costituzione, il voto del Senato serve. Se poi vogliamo abolire il bicameralismo, io sono favorevole da sempre. Ci ...

