Dayane Mello si rilassa al sole in bikini | “Sei la nostra luce”

(Di lunedì 5 luglio 2021)si stando al mare e ne ha approfittato per farsi scattare una foto tra luci e ombre che ha incantato tutti i social.è una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

wsvior : @jenjenniecolors Sweet home ( #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosa… - yejisfire : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - rosariocurz : Ho una domanda.. ma queste “ragazze” avranno altro a cui pensare oltre la vita privata di Dayane Mello? Iniziano a… - RosaCanale4 : Questo Brutto Essere può essere bianco, giallo, nero a pois ma una cosa è certa, dopo la battuta in diretta al gran… - ViudaNegraBi : RT @blogtivvu: Dayane Mello si presenta sui social con Andrea Turino: la libertà di essere chi vuole – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Gossip Archiviato il ritorno di fiamma con Mario Balotelli la modella brasiliana è ora felice accanto ad un altro uomo Pubblicato su 5 Luglio 2021è tornata a farsi vedere in compagnia di Andrea Turino, di professione imprenditore . Dopo le foto in barca pubblicate sul settimanale Chi si erano perse un po' le tracce di questa coppia.con un uomo in vacanza: è il suo fidanzato? La foto spiazza Giorni di completo relax questi per. Difatti la popolare modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello ...Dayane Mello e Andrea Turino insieme a Sorrento, la love story va a gonfie vele. La topmodel Dayane Mello l’abbiamo amata durante il programma Pechino Express, e ammirata ancora ...Archiviato il ritorno di fiamma con Mario Balotelli la modella brasiliana è ora felice accanto ad un altro uomo ...