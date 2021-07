Covid. Contagi record in Russia. Attesa nel Regno Unito per fine restrizioni (Di lunedì 5 luglio 2021) Dilaga la variante Delta. In Israele segna il 90% dei nuovi Contagi. Aumento casi a Tokyo a poche settimane dalle Olimpiadi Leggi su rainews (Di lunedì 5 luglio 2021) Dilaga la variante Delta. In Israele segna il 90% dei nuovi. Aumento casi a Tokyo a poche settimane dalle Olimpiadi

Advertising

Adnkronos : Contagi #Covid in risalita in #Francia per la variante Delta. - Adnkronos : #CovidGb, il bollettino con i contagi di oggi. La variante Delta corre. - Adnkronos : #Covid in Lombardia, 131 casi e un decesso: tutti i numeri. - fisco24_info : Ecdc, contagi Covid in Europa cresciuti più del previsto: Il numero decessi resta in linea con le stime - news_modena : Covid Modena, oggi 4 nuovi contagi sintomatici -