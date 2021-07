Ambra Angiolini | il post spiazza i fan | è una frecciatina?

(Di lunedì 5 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sui socialha condiviso con i fan unche sembra essere una polemica ad un tema caldo in questi ultimi giorni. Ecco che cosa è successo. Nel suo ultimosui socialha voluto puntare su un tema che sta facendo molto discutere in queste ultime ore. La

Advertising

Sneedronningen3 : Ambra Angiolini - stefanodonno75 : Librerie di tutto il mondo unitevi a cura di Stefano Donno : Presentazione del libro di Ambra Angiolini: 'Infam... - vesuvianonews : Ambra Angiolini e Max Allegri: crociera romantica in Costiera Amalfitana. L’estate si preannuncia rovente, non solo… - 00gl1on477 : @A_Wubber_one @Annina_occhiblu @ADan004 @tripposauro @ElenaOp14657178 @castoro_vp @anticofuturo @Ubiklandia… - epiclove_ : RT @elicol82: Poi la pianto, giuro, ma questa foto mi piace tanto perché c'è tutto. Ci siamo noi due, c'è la piccola polpetta e c'è Ambra.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini

Paola Turani,, Eva Riccobono e ovviamente Aurora Ramazzotti che ha scritto "Ci ha dato tantissimo, era un'anima speciale". Aurora tramite stories ha poi pubblicato uno scatto in ...... Tra i tanti a sostenere Michelle Hunziker c'è stata ovviamente anche la figlia Aurora, seguita dalle amiche e colleghe Paola Turani, Katia Follesa e. MICHELLE HUNZIKER VIPSui social Ambra Angiolini ha condiviso con i fan un post che sembra essere una polemica ad un tema caldo in questi ultimi giorni. Ecco che cosa è successo.Dolorosa perdita per Michelle Hunziker, che ha condiviso un commosso post sui social con fan e colleghi. Michelle-Hunziker. Lutto per Michelle Hunziker, che nelle scorse ore ha co ...