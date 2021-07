SBK Inghilterra | Razgatlioglu | ' La testa al campionato? Guardo gara per gara'

Advertising

infoitsport : SBK Inghilterra, Gara 2: cade Rea, Razgatlioglu vince ed è primo nel mondiale - motosprint : #SBK #Inghilterra, Gara 2: cade #Rea, #Razgatlioglu vince ed è primo nel mondiale ?? - infoitsport : SBK Inghilterra: Rea padrone in Superpole Race, disastro Redding ultimo - motosprint : #SBK Inghilterra: #Rea padrone in Superpole Race, disastro #Redding ultimo ?? - infoitsport : SBK Inghilterra, Rea deluso: “In un paio di punti, ho rischiato di volare” -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Inghilterra

Un weekend da sogno a Donington per Toprak Razgatlioglu dopo il rinnovo biennale con Yamaha. Il turco ha segnato una bella doppietta ed inoltre è passato a condurre il campionato con 2 punti su Rea ...... sembra soffrire la pressione del turco e lascia l'con uno zero pesantissimo in ottica ...: Jonathan Rea a lezione di guida Redding in ripresa Ai piedi del podio Scott Redding , quarto e ...“Dopo l’errore di Rea ho guidato più rilassato” dice il turco della Yamaha vincitore di Gara2 a Donington e nuovo leader grazie alla caduta di Rea ...Johnny vince in solitaria davanti al duo BMW Sykes - Van Der Mark, al primo podio con la casa bavarese. 6° Razgatlioglu, 8° Davies davanti a Locatelli e Rinaldi. Scott sbaglia le gomme e arranca ...