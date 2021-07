Rifiuti, Raggi vuole portarli ad Albano. Il comune dei Castelli chiude le porte: 'Non riapriamo discarica' (Di domenica 4 luglio 2021) Nessuna riapertura della discarica di Albano , quella dove la sindaca Virginia Raggi vorrebbe smaltire i Rifiuti di Roma. Il comune dei Castelli chiude le porte , o almeno ci prova: il consiglio ... Leggi su romatoday (Di domenica 4 luglio 2021) Nessuna riapertura delladi, quella dove la sindaca Virginiavorrebbe smaltire idi Roma. Ildeile, o almeno ci prova: il consiglio ...

Advertising

gennaromigliore : Per l’assessore all’Ambiente del Comune di Roma Katia Ziantoni i rifiuti vengono volutamente lasciati in strada dai… - CarloCalenda : .?@nzingaretti? le soluzioni le trovi nel nostro programma. Il piano rifiuti che hai fatto, in ritardo, non sta fun… - matteosalvinimi : Sui rifiuti i litigi e le incapacità di Raggi e Zingaretti sono nocivi per la salute dei cittadini di Roma: basta!… - infoitinterno : Rifiuti, Raggi vuole portarli ad Albano. Il comune dei Castelli chiude le porte: “Non riapriamo discarica” - tbuccico69 : RT @fabiospes1: #Rifiuti ?@virginiaraggi? vuole portarli ad Albano. Il comune dei Castelli chiude le porte: “Non riapriamo discarica” Le… -