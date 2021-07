Rapina un bar ma i carabinieri lo beccano subito | 22enne ai domiciliari

(Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Idella stazione e della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato peraggravata unincensurato del posto. Poco prima, col volto coperto e armato di un cacciavite aveva costretto la cassiera di un bar in via Domiziana a consegnare i 500 euro custoditi nel registratore di cassa. Ihanno immediatamente analizzato le immagini di videosorveglianza, ricostruendo il percorso di fuga deltore. Quando lo hanno identificato, lo hanno raggiunto nella sua abitazione trovando anche il cacciavite e l’abbigliamento ...

La zona dove è avvenuto il ferimento resta comunque sotto la lente degli investigatori: qualche mese fa a pochi metri dal luogo del ferimento di Peluso c'è stata una violentapresso un...APPROFONDIMENTI IL RAIDin una Pagani, malviventiportano via soldi e sigarette IL CASO Fucile rubato e 40 cartucce a casa,in manette 36enne a Pagani I carabinieri, ritenendo che potesse ...I Carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per rapina aggravata un 22enne incensurato del posto. Poco prima, travisato e armato di un cacciavite aveva ...I Carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per rapina aggravata un 22enne incensurato del posto. (ANSA) ...