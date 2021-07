Programmi TV di stasera, domenica 4 luglio 2021. «Colorado» tra «Masantonio» e «Una Voce per Padre Pio» (Di domenica 4 luglio 2021) Colorado Rai1, ore 21.15: Una Voce per Padre Pio Musicale. Speranza, rinascita e gioia. Saranno i valori più significativi della nuova edizione dell’evento “Una Voce per Padre Pio”, condotto da Mara Venier e in onda domenica 4 luglio alle 21.15 su Rai1. L’appuntamento segna di fatto una vera e propria ripartenza. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, borgo natio del Santo, set suggestivo e abituale, dopo l’adattamento – per la prima volta nella sua storia – in uno studio televisivo lo scorso anno per la pandemia. Nato da un’idea di Enzo ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 luglio 2021)Rai1, ore 21.15: UnaperPio Musicale. Speranza, rinascita e gioia. Saranno i valori più significativi della nuova edizione dell’evento “UnaperPio”, condotto da Mara Venier e in ondaalle 21.15 su Rai1. L’appuntamento segna di fatto una vera e propria ripartenza. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, borgo natio del Santo, set suggestivo e abituale, dopo l’adattamento – per la prima volta nella sua storia – in uno studio televisivo lo scorso anno per la pandemia. Nato da un’idea di Enzo ...

