Pretelli | la famiglia preferisce ancora la Gregoraci? Ecco cos’è accaduto

(Di domenica 4 luglio 2021) LAPENSAALLAIl papà di Pierpaolo, insieme alla madre, fanno i loro complimenti su Instagram ad Elisabetta, impegnata con la conduzione di Battiti Live. I fan non hanno gradito molto questo scivolone social. LEGGI ANCHE Giulia Salemi e Pierpaolo, in un posto da sogno e nella città del primo bacio (Video) LA FIAMMA DIVAMPATA (E SPENTA) AL GF VIP Durante l’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello VIP, il primo amore sbocciato è stato quello tra Elisabettae Pierpaolo ...

lolla881 : RT @Giuls8989: Gli hacker tutti alla famiglia Pretelli, che coincidenza incredibile. Questa situazione è imbarazzante quasi quanto i Gregor… - Giuls8989 : Gli hacker tutti alla famiglia Pretelli, che coincidenza incredibile. Questa situazione è imbarazzante quasi quanto… - exaddicted_gf : Buongiorno e un grazie alla famiglia pretelli che tiene vivo questo social - Cipcip47755347 : @Marina04175536 La famiglia pretelli sotto attacco di hacker, ha ha ha ha ha come per quell'altra con la bambola voodoo - persiancatstan : RT @brookesbellarke: LA FAMIGLIA DI PIERPOLO PRETELLI FA SCHIFO PUNTO E BASTA E FACCIO NOMI NUN M N FOTT CHIU NU CAZZ -

Pierpaoloe Giulia Salemi al compleanno di Leo Ariadna ha precisato che Pierpaolo ... La serenità regna dunque sovrana in questa bella 'allargata' e la Romero spazza via ogni dubbio. ...A chi ha ipotizzato delle fratture o delle incomprensioni all'interno della sua, la Romero ha mandato a dire che tra lei,e la Salemi non c'è alcun problema . Tutti e tre vanno d'...Non c’è nessuna tensione tra Ariadna Romero e i Prelemi, alla showgirl cubana tocca precisarlo ancora una volta ...Pretelli è scoppiato in lacrime e ha spiegato ... E così nella sua mente torna a farsi spazio l'idea di Ariadna e della sua famiglia unita: "Mi tornano in mente tutti i momenti belli insieme ...