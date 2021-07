Paese che vai | ansia che trovi

Leggi su panorama

(Di domenica 4 luglio 2021) Ne soffriamo tutti. Ma non allo stesso modo: in Oriente il senso del collettivo funziona da antidoto (spesso è percepita come sentimento produttivo), in Usa ed Europa si affronta a colpi di psicofarmaci. E anche le religioni hanno un ruolo chiave... Paolo ha 31 anni, vive a Roma, ha un contratto di lavoro in scadenza e un monolocale in affitto che non sa se riuscirà a mantenere. Dorme poco, di notte pensa a come fare se resterà senza impiego. Laura, milanese 46enne, due figli piccoli, in pandemia ha lavorato in smart working, i bambini hanno studiato in Dad. Si divide tra lavoro e famiglia, con frequenti crisi di panico. Marco ha 48 anni, vive a Torino, un'attività appena chiusa e una ...