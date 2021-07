Million Day | l’estrazione dei numeri vincenti di oggi domenica 4 luglio 2021 a partire dalle ore 19 | 00

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 4 luglio 2021)ultimo giorno della settimana all’insegna delle estrazioni della cinquina vincente delDay. Il gioco, che è in grado di regalare un premio massimo da 1 milione di euro, vedrà effettuata la sua estrazione alle ore 19:00. Segui i risultati su The Social Post ada pochi minuti dopo.Day: i dati delle ultime estrazioni Le estrazioni delDay non si sono fermate neanche questa settimana e si chiuderanno proprio ggi con l’ultima estrazione della prima settimana del mese di. Anche ...