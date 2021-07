Milan Femminile – Ennesimo addio: saluta Sara Tamborini (Di domenica 4 luglio 2021) Anche Sara Tamborini lascerà il Milan Femminile di mister Maurizio Ganz. L'annuncio direttamente dalla calciatrice su Instagram Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 luglio 2021) Anchelascerà ildi mister Maurizio Ganz. L'annuncio direttamente dalla calciatrice su Instagram

Advertising

PianetaMilan : #MilanFemminile - Ennesimo addio: saluta Sara #Tamborini - fintechIT : RT @gimme5app: Se avessi investito €5 ad ogni #gol della tua squadra del cuore, quanto avresti oggi se fossi un* tifos* di @JuventusFCWomen… - gimme5app : Se avessi investito €5 ad ogni #gol della tua squadra del cuore, quanto avresti oggi se fossi un* tifos* di… - cgbaldi : RT @LeoMilan80: Paolo Maldini che scende in campo a consolare la capitana del Milan Valentina Giacinti dopo la sconfitta ai rigori nella fi… - CaptainEIton : RT @cesololinter19_: Il Milan vorrebbe tesserare Denise Pipitone per la squadra femminile. Si tratta col rapinatore per liberarla a 0. Sk… -