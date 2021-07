M | F o X | i passaporti americani avranno presto una terza opzione per il genere

Leggi su open.online

(Di domenica 4 luglio 2021) L’amministrazione Biden continua a schierarsi dalla parte dei diritti Lgbtq+. Secondo la nuova norma annunciata dal governo,negli Stati Uniti sarà possibile richiedere un passaporto o un certificato di cittadinanza che permetta di contrassegnare il propriocon una X. Sui documenti dei cittadinidunque non sarà possibile scrivere soltanto la M di male (maschio) e la F di female (femmina) ma anche la lettera X per tutti coloro che si identificano come binari o intersessuali, o che in generale non si conformano ai ruoli tradizionali di. «Il processo è complesso e richiederà tempo per essere ...