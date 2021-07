Love Island Italia, quando va in onda la puntata finale: data, orario e vincitori (Di domenica 4 luglio 2021) Conto alla rovescia per l’ultima attesa e imperdibile puntata di Love Island Italia, il programma di successo condotto per la prima volta dall’influencer Giulia De Lellis. Questa sera, domenica 4 luglio, su Discovery Plus uscirà l’ultima puntata, quella dove si decreterà la coppia vincitrice. Chi riuscirà a portare a casa il montepremi finale? View this post on Instagram A post shared by Love Island Italia (@LoveIslandItalia) Love ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021) Conto alla rovescia per l’ultima attesa e imperdibiledi, il programma di successo condotto per la prima volta dall’influencer Giulia De Lellis. Questa sera, domenica 4 luglio, su Discovery Plus uscirà l’ultima, quella dove si decreterà la coppia vincitrice. Chi riuscirà a portare a casa il montepremi? View this post on Instagram A post shared by(@...

CorriereCitta : #LoveIsland Italia, quando va in onda la puntata finale: data, orario e vincitori - peperoncin0_ : se penso che love island sia finito mi viene da piangere, mi sono affezionato a tutti loro e nn poterli vedere ogni giorno mi rattrista???? - nondialadino : Avendo paura dei commenti su tik tok di Love Island che amano tutti Antonino e Cristina o Monica e Denis. VI DOVETE… - peperoncin0_ : @xitsfraaa bho per tutto… anche per la finale di love island per dirti hahahaha - daqualcheparte : mi stanno facendo il lavaggio del cervello per vedere love island aiutatemi -