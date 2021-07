LIVE – Gara F1 GP Austria 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 4 luglio 2021) Tutto pronto per il Gran Premio d’Austria 2021, nono appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Al Red Bull Ring di Spielberg ancora una volta Max Verstappen a partire dalla pole position, in prima fila con lui uno straordinario Lando Norris. Hamilton scatta dalla quarta casella, indietro le Ferrari con Sainz decimo e Leclerc dodicesimo in griglia. I 71 giri del GP d’Austria li potrete seguire in DIRETTA su Sportface per mezzo del LIVE testuale aggiornato in tempo reale. LIVE Gara AGGIORNA LA DIRETTA Classifica piloti top-5 (GIRO ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) Tutto pronto per il Gran Premio d’, nono appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Al Red Bull Ring di Spielberg ancora una volta Max Verstappen a partire dalla pole position, in prima fila con lui uno straordinario Lando Norris. Hamilton scatta dalla quarta casella, indietro le Ferrari con Sainz decimo e Leclerc dodicesimo in griglia. I 71 giri del GP d’li potrete seguire insu Sportface per mezzo deltestuale aggiornato in tempo reale.AGGIORNA LAClassifica piloti top-5 (GIRO ...

