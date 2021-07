Italia-Spagna: designato l’arbitro Felix Brych (Di domenica 4 luglio 2021) Sarà il tedesco Felix Brych l’arbitro di Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020 in programma martedì 6 luglio a Wembley. A comporre la squadra arbitrale ci saranno i connazionali Borsch e Lupp come assistenti di linea; quarto uomo il russo Karasev, VAR l’altro tedesco Marco Fritz. Ultimo arbitraggio con la nazionale Italiana in Nations League, l’1-0 all’Olanda di settembre 2020. Ha arbitrato anche la finale di Champions del 2017, tra Juventus e Real Madrid a Cardiff. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Sarà il tedescodi, prima semifinale di Euro 2020 in programma martedì 6 luglio a Wembley. A comporre la squadra arbitrale ci saranno i connazionali Borsch e Lupp come assistenti di linea; quarto uomo il russo Karasev, VAR l’altro tedesco Marco Fritz. Ultimo arbitraggio con la nazionalena in Nations League, l’1-0 all’Olanda di settembre 2020. Ha arbitrato anche la finale di Champions del 2017, tra Juventus e Real Madrid a Cardiff. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? ???????????????????? ???? ???? #Italia ?? #Spagna ???? ??? Martedì 6 luglio ?? ore 21 ??? Wembley Stadium, Londra #Nazionale… - capuanogio : Il presidente delle #Figc spiega che l'#Italia ha avuto una dotazione di 125 biglietti per la semifinale con la… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - nico_bastone : @Edorsi53 Enzo la #Spagna è molto forte, sarà dura per l’#Italia. ‘Purtroppo’ l’#Inghiterra ha giocato #EURO2020 in… - calciotoday_it : ?? #Oyarzabal lancia la sfida a #Bonucci e #Chiellini ?? #ItaliaSpagna é già iniziata -