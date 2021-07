Immissioni in ruolo docenti 2021, precedenze: quando si potrà far valere la priorità per la 104 (Di domenica 4 luglio 2021) Gli aspiranti in posizione utile, come indicato dai rispettivi Uffici scolastici regionali, sono impegnati nella presentazione della domanda su Istanze Online, per esprimere le preferenze relative alla provincia/classe di concorso/tipo di posto, per cui intendono concorrere ai fini delle Immissioni in ruolo a.s. 2021/22. In tale fase non operano le precedenze nella scelta della sede, di cui alla legge n. 104/92. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 luglio 2021) Gli aspiranti in posizione utile, come indicato dai rispettivi Uffici scolastici regionali, sono impegnati nella presentazione della domanda su Istanze Online, per esprimere le preferenze relative alla provincia/classe di concorso/tipo di posto, per cui intendono concorrere ai fini delleina.s./22. In tale fase non operano lenella scelta della sede, di cui alla legge n. 104/92. L'articolo .

