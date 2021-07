Filippine | aereo militare si schianta in un villaggio

(Di domenica 4 luglio 2021) A Patikul, nella provincia meridionale di Jolo,, unè stato oggetto di un incidente che al momento ha causato 17 morti e 40 feriti. Il velivolo non è riuscito ad atterrare correttamente, e si è quindito nel detto, situato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto provinciale. Secondo il ministro della Difesa, il

Advertising

repubblica : ?? Filippine, precipita aereo militare con 85 persone a bordo: trovati 40 superstiti - Adnkronos : #Filippine, precipita aereo militare con 85 persone a bordo. Lo schianto durante l'atterraggio. - SkyTG24 : Filippine: si schianta aereo militare, 85 persone a bordo - sulsitodisimone : RT @qnazionale: Filippine, aereo militare precipita: 40 soldati miracolosamente vivi - StaserasolounTG : RT @RSInews: Incidente aereo nelle Filippine -

Ultime Notizie dalla rete : Filippine aereo

...provinciale ed ha finito con lo schiantarsi in un villaggio Almeno 17 persone sono morte e 40 sono rimaste ferite nello schianto di unmilitare avvenuto questa mattina nel sud delle. ...85 persone a bordo: almeno 17 vittime, 40 passeggeri in salvo Dramma nelle, dove unmilitare C - 130 con 85 persone a bordo si è schiantato nel sud delle Paese. L'avrebbe perso ...Nel Sud delle Filippine un aereo militare filippino, Lockheed C-130 Hercules in fase di atterraggio sull’isola di Jolo si è schiantato al suolo. “Diciassette i morti accertati finora, ma il numero dei ...(LaPresse/AP) – Il segretario alla Difesa filippino ha affermato che almeno 17 persone sono morte e 40 sono state salvate dopo lo schianto di un aereo C-130 dell’aeronautica L ...