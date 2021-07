Controlli anti droga: in manette 2 pusher (Di domenica 4 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono stati impegnati in una serie di Controlli antidroga dal centro storico alle periferie, eseguendo anche mirati blitz nelle note piazze di spaccio e nei luoghi maggiormente frequentati da tossicodipendenti. Ad esito delle attività sono state arrestate 2 persone e sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e hashish. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno fermato un 26enne romano, già noto alle forze dell’ordine, mentre era a bordo della sua autovettura. L’ ingiustificato nervosismo dell’uomo ha portato i Carabinieri ad approfondire le ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 4 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sono stati impegnati in una serie didal centro storico alle periferie, eseguendo anche mirati blitz nelle note piazze di spaccio e nei luoghi maggiormente frequentati da tossicodipendenti. Ad esito delle attività sono state arrestate 2 persone e sono state sequestrate diverse dosi di cocaina e hashish. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno fermato un 26enne romano, già noto alle forze dell’ordine, mentre era a bordo della sua autovettura. L’ ingiustificato nervosismo dell’uomo ha portato i Carabinieri ad approfondire le ...

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti La Grecia aggiorna le regole d'ingresso: cosa sapere ...introduce da lunedì 5 luglio la necessità di presentare un certificato di vaccinazione anti Covid o ... viceministro per la protezione dei cittadini, ha spiegato che il governo sta valutando controlli ...

Controlli anti borseggi dei carabinieri negli autobus Nella giornata di ieri, nel capoluogo ducale, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Parma, è stato predisposto un dispositivo di controllo preventivo che ha interessato i principali ...

Controlli anti borseggi dei carabinieri negli autobus - ParmaDaily.it Multe e telecamere anti-furbetti Abbandono di rifiuti e cattivo uso della raccolta differenziata, ecco le sanzioni e a breve arriveranno anche le telecamere. Il Comune di Castelplanio ha deciso per un abbattimento generalizzato della ...

Carabinieri, fine settimana di controlli Grande attenzione a spaccio e alcol Denunciata per furto al market Controlli a tappeto nel fine settimana in tutta la Provincia da parte dei Carabinieri per contrastare i reati contro il patrimonio, quelli di spaccio e per limitare l’abuso di sostanze alcoliche dei p ...

