Conte e Grillo troveranno un accordo La Annunziata prevede una fine a tarallucci e vino | Se fanno pace merito della classe dirigente M5s

Lucia Annunziata è convinta: "Alla fine Conte e Grillo troveranno un accordo. Anche perché i due, avendo personalità forti, dovevano passare da uno scontro per arrivare a un accordo. Si sono rotti un paio di piatti in testa, ma se avessero voluto rompere lo avrebbero già fatto. Ma di questa storia conta un elemento fondamentale: da persone responsabili non possono che ricucire. Un leader ha l'obbligo della responsabilità: deve costruire e non distruggere. Per questo troveranno un accordo, poi bisognerà capire di che tipo e ..."

matteorenzi : Quando ho twittato 'tutto bene, tutto come previsto' non ero ironico, ero semplicemente felice. Sei mesi fa Conte e… - petergomezblog : M5s, Conte ai suoi: “Bene la mediazione di Grillo per evitare la scissione. Ma restino miei punti fermi”. Di Maio:… - fattoquotidiano : L’atto di mediazione di Beppe #Grillo è arrivato. In serata, mentre tutta Italia era davanti alle tv per seguire la… - prestia_fabio : RT @lefrasidiosho: #Conte e #Grillo provano a trattare - maximchd : RT @lefrasidiosho: #Conte e #Grillo provano a fare pace -