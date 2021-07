Calciomercato – Napoli su Grillitsch: le cifre dell’affare (Di domenica 4 luglio 2021) Il Napoli si informa per Florian Grillitsch, giocatore in scadenza di contratto con l’Hoffenheim. Il giocatore ha 25 anni e gioca in posizione centrale, ovvero proprio il ruolo che il Napoli sta cercando sul Calciomercato già da tempo. Gli azzurri al momento hanno sondato più calciatori, ma Grillitsch per il Napoli rappresenterebbe una opportunità non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico. Il centrocampista è in scadenza di contratto e questo fa abbassare il prezzo del suo cartellino. Calciomercato: Napoli segue ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 luglio 2021) Ilsi informa per Florian, giocatore in scadenza di contratto con l’Hoffenheim. Il giocatore ha 25 anni e gioca in posizione centrale, ovvero proprio il ruolo che ilsta cercando sulgià da tempo. Gli azzurri al momento hanno sondato più calciatori, maper ilrappresenterebbe una opportunità non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico. Il centrocampista è in scadenza di contratto e questo fa abbassare il prezzo del suo cartellino.segue ...

