Calciomercato Milan – Sampdoria obbligata a cedere Damsgaard | i motivi

Advertising

DiMarzio : #Milan, la posizione dell'#Ajax sul futuro di #Tadic - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - Gazzetta_it : Milan, Tonali ha accettato la riduzione di stipendio: sarà ancora rossonero #calciomercato - Jorgerugeles5 : RT @MilanNewsit: Daily Mail - Milan, il Barcellona offre Coutinho ai rossoneri - elfamosogadin : RT @RudyGaletti: ???? #Pjanic in uscita a 0 dal #Barcellona (rescissione consensuale con i ????) potrebbe diventare un'opportunità di mercato p… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

1 Il Barcellona offre Philippe Coutinho al. Lo scrive il Daily Mail , con il trequartista del Barcellona , fuori dai piani catalani, che è stato proposto ai rossoneri, anche in prestito.Tra gli obiettivi per la difesa c'è anche il centrale dello Spezia Marin Erlic , accostato in passato anche alIl Milan guarda in Belgio per rafforzare la rosa. L'ultima idea porta al Club Bruges: occhi puntati su Ignace Van de Bremt ...Il nazionale austriaco Florian Grillitsch nel mirino di Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo scandaglia il mercato per trovare rinforzi per Luciano Spalletti.