Belen Rodriguez ha partorito? Il messaggio di Cecilia fa sognare i fan (Di domenica 4 luglio 2021) Belen Rodriguez ha partorito? Il messaggio pubblicato dalla sorella Cecilia sui social fa sognare i fan: ecco di cosa si tratta La showgirl Belen Rodriguez è in attesa della sua seconda figlia. Dopo la fine della storia d’amore con il ballerino e presentatore Stefano De Martino, con il quale ha avuto un figlio, Santiago, la modella argentina L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 4 luglio 2021)ha? Ilpubblicato dalla sorellasui social fai fan: ecco di cosa si tratta La showgirlè in attesa della sua seconda figlia. Dopo la fine della storia d’amore con il ballerino e presentatore Stefano De Martino, con il quale ha avuto un figlio, Santiago, la modella argentina L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Riparte Tu sì que vales ma Belen Rodriguez è ancora incinta: registrazioni senza di lei? - #Riparte #vales #Belen… - esaurita__ : @ZioInansiadal92 Lei ama tutti e io sono Belen Rodriguez - blogtivvu : Riparte Tu sì que vales ma Belen Rodriguez è ancora incinta: registrazioni senza di lei? - glooit : Al via Tu Si Que Vales con l’incognita del parto di Belen Rodriguez leggi su Gloo - DSpettacolo : Belen Rodriguez si mostra ancora una volta senza veli per mostrare per l'ultima volta il suo pancione. Per l'arrivo… -