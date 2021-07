Aggrediti due giovani a Mantova: un morto e un ferito (Di domenica 4 luglio 2021) Aggrediti due giovani a Mantova: uno è morto, l’altro è in condizioni gravissime. I due sono stati attirati fuori da un centro commerciale e massacrati a colpi di mazze da baseball, pare per un regolamento di conti Aggrediti due giovani a Mantova morto uno dei due giovani finiti in rianimazione all’ospedale Carlo Poma di Mantova dopo un pestaggio nel parcheggio Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 luglio 2021)due: uno è, l’altro è in condizioni gravissime. I due sono stati attirati fuori da un centro commerciale e massacrati a colpi di mazze da baseball, pare per un regolamento di contidueuno dei duefiniti in rianimazione all’ospedale Carlo Poma didopo un pestaggio nel parcheggio

