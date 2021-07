World of Warcraft Shadowlands: arriva la nuova patch Catene del Domino (Di sabato 3 luglio 2021) World of Warcraft Shadowlands verrà sicuramente ricordata come l'espansione con il lancio più travagliato della storia di questo MMO: una release posticipata e una patch introduttiva durata ben 8 mesi (per fare un paragone, dopo 8 mesi Battle for Azeroth era già alla seconda patch) di certo ne ha minato la stabilità e ha creato una straziante attesa per molti giocatori. Altri titoli hanno riempito il vuoto lasciato dalla carenza di contenuti nuovi e le sottoscrizioni mensili si sono abbassate considerevolmente, nonostante il lancio di Burning Crusade Classic abbia aiutato a tenere una parte dei giocatori ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 luglio 2021)ofverrà sicuramente ricordata come l'espansione con il lancio più travagliato della storia di questo MMO: una release posticipata e unaintroduttiva durata ben 8 mesi (per fare un paragone, dopo 8 mesi Battle for Azeroth era già alla seconda) di certo ne ha minato la stabilità e ha creato una straziante attesa per molti giocatori. Altri titoli hanno riempito il vuoto lasciato dalla carenza di contenuti nuovi e le sottoscrizioni mensili si sono abbassate considerevolmente, nonostante il lancio di Burning Crusade Classic abbia aiutato a tenere una parte dei giocatori ...

Advertising

Eurogamer_it : Dopo mesi d'attesa nuova linfa vitale per l'MMO di Blizzard. #Wow #Worldofwarcraft - DailyQuestIT : Ecco come funzionerà la Gran Banca nella Stagione 2 di Shadowlands. - infoitscienza : World of Warcraft: Shadowlands, scopriamo l’aggiornamento Catene del dominio – Speciale – PCVideogiochi per PC e co… - DailyQuestIT : Una nuova cavalcatura rapace è disponibile per i giocatori di World of Warcraft. - Pali_Badguy19 : ¡Mira mi captura de pantalla de World of #Warcraft! Ta bonis el Articuno jsjs -

Ultime Notizie dalla rete : World Warcraft Hearthstone: informazioni sulla nuova espansione Uniti a Roccavento ... e, come intuibile, si ispira alle gesta dei più importanti eroi dell'Alleanza che, in qualche modo, sono legati a questa importantissima città dell'universo di World of Warcraft . Vediamo quindi di ...

Hearthstone: annunciata la nuova espansione Uniti a Roccavento Uno dei marchi di fabbrica di World of Warcraft arriva su Hearthstone sotto forma di Ferri del Mestiere , equipaggiabili nello slot dell'Arma e con abilità uniche, proprio come il Kit per Gioiello ...

Nuova mount e nuovi interventi su World of Warcraft Powned.it World of Warcraft: Shadowlands, scopriamo l'aggiornamento Catene del dominio Blizzard ha finalmente pubblicato Catene del Dominio, l'ultimo aggiornamento di World of Warcraft: Shadowlands.. Sono passati più di sei mesi dall'uscita di World of Warcraft: Shadowlands e Blizzard ...

Sconti estivi per Battle.net fino al 67%: Overwatch, Call of Duty e tanti altri contenuti Sono da poco disponibili gli sconti estivi sulla piattaforma Battle.net: da oggi e fino al 12 luglio, ci saranno tantissimi giochi e contenuti in-game scon ...

... e, come intuibile, si ispira alle gesta dei più importanti eroi dell'Alleanza che, in qualche modo, sono legati a questa importantissima città dell'universo diof. Vediamo quindi di ...Uno dei marchi di fabbrica diofarriva su Hearthstone sotto forma di Ferri del Mestiere , equipaggiabili nello slot dell'Arma e con abilità uniche, proprio come il Kit per Gioiello ...Blizzard ha finalmente pubblicato Catene del Dominio, l'ultimo aggiornamento di World of Warcraft: Shadowlands.. Sono passati più di sei mesi dall'uscita di World of Warcraft: Shadowlands e Blizzard ...Sono da poco disponibili gli sconti estivi sulla piattaforma Battle.net: da oggi e fino al 12 luglio, ci saranno tantissimi giochi e contenuti in-game scon ...